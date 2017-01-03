СМИ назвали сроки окончания похода «Адмирала Кузнецова» в Средиземное море

В Минобороны отвергли версию вины пилота в аварии Су-33 в Средиземном море

«Ожидается, в январе “Адмирал Кузнецов” и [тяжелый атомный ракетный крейсер] “Петр Великий” завершат дальний поход и пойдут к родным берегам», — сообщил он.

В декабре 2016-го источники сообщали, что крейсер вернется в Североморск — на главную базу Северного флота — к 9 февраля. В настоящий момент «Кузнецов» находится в восточном Средиземноморье, участвуя в операции российских вооруженных сил против боевиков-исламистов.

Корабельная авианосная группа Северного флота выдвинулась к берегам Сирии 15 октября. В ее состав также большие противолодочные корабли «Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков», а также вспомогательные суда. «Кулаков» в конце ноября покинул Средиземное море.