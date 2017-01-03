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13:41 (мск), источник: Lenta.Ru

СМИ назвали сроки окончания похода «Адмирала Кузнецова» в Средиземное море

Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» может уже в январе завершить поход в Средиземное море. Об этом сообщает во вторник, 3 декабря, «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.

Источник: РИА "Новости"
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«Ожидается, в январе “Адмирал Кузнецов” и [тяжелый атомный ракетный крейсер] “Петр Великий” завершат дальний поход и пойдут к родным берегам», — сообщил он.

В декабре 2016-го источники сообщали, что крейсер вернется в Североморск — на главную базу Северного флота — к 9 февраля. В настоящий момент «Кузнецов» находится в восточном Средиземноморье, участвуя в операции российских вооруженных сил против боевиков-исламистов.

Корабельная авианосная группа Северного флота выдвинулась к берегам Сирии 15 октября. В ее состав также большие противолодочные корабли «Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков», а также вспомогательные суда. «Кулаков» в конце ноября покинул Средиземное море.

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