Марин Ле Пен: возвращение Крыма в состав России было законным
Лидер французского «Национального фронта» отметила, что не видит никаких оснований ставить под сомнение референдума.
Лидер французского «Национального фронта» отметила, что не видит никаких оснований ставить под сомнение референдума.
ПАРИЖ, 3 января. /Корр. ТАСС Сергей Щербаков/. Возвращение Крыма в состав России было законным, уверена лидер французского «Национального фронта» Марин Ле Пен.
«Я не считаю, что присоединение (Крыма) было незаконным: был организован референдум, жители Крыма проголосовали за присоединение к России, — заявила Ле Пен в эфире телеканала
Власти Франции не признали возвращение Крыма в состав России.
11 марта 2014 года Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет на фоне политического кризиса и смены власти на Украине приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта на полуострове при явке более 80% прошел референдум, по результатам которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% избирателей Севастополя. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ.
Украина, США и Евросоюз отказались признавать независимость полуострова и его воссоединение с Россией.