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16:16 (мск), источник: РБК

Трамп назначил торговым представителем США человека из команды Рейгана

Избранный президент США Дональд Трамп назначил торговым представителем США Роберта Лайтхайзера, сообщает Reuters со ссылкой на заявление команды, обеспечивающей передачу власти победителю на выборах 2016 года.

Источник: AP 2016
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Управление торгового представителя США (United States Trade Representative, USTR) является правительственным агентством, которое занимается разработкой Торгового законодательства США, а также координацией внешнеторговой политики и составлением двухсторонних и многосторонних торговых соглашений.

Лайтхайзер занимал пост заместителя главы USTR в годы президентства Рональда Рейгана, курируя вопросы промышленности, сельского хозяйства, инвестиций и торговой политики.

В середине декабря 2016 года действующий президент США Барак Обама заявил, что Рейган «перевернулся бы в гробу», если бы узнал, что более трети сторонников Республиканской партии США симпатизируют Путину.

Комментарии
1
КаКаЯ, Такая...
изжога пошла у чЁрного, что ни поего все Трамп делает...
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