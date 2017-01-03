Трамп назначил торговым представителем США человека из команды Рейгана

Управление торгового представителя США (United States Trade Representative, USTR) является правительственным агентством, которое занимается разработкой Торгового законодательства США, а также координацией внешнеторговой политики и составлением двухсторонних и многосторонних торговых соглашений.

В середине декабря 2016 года действующий президент США Барак Обама заявил, что Рейган «перевернулся бы в гробу», если бы узнал, что более трети сторонников Республиканской партии США симпатизируют Путину.