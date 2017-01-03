Работа экстренных служб в период праздников на контроле у губернатора
Глава региона провел рабочую встречу с начальником ГУ МЧС России по региону.
Глава региона провел рабочую встречу с начальником ГУ МЧС России по региону.
Губернатор Андрей Бочаров провел рабочую встречу с начальником ГУ МЧС России по Волгоградской области Олегом Гребенюком. Руководитель главка доложил губернатору, как работают спасательные службы в период новогодних праздников.
Олег Гребенюк отметил, что в регионе достаточно сил и средств для оперативного реагирования на нештатные ситуации.