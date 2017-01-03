Оборонный комитет Совета Федерации проведёт заседание в Калининграде

Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности проведёт выездное заседание в Калининграде. Сенаторы обсудят вопросы военной приграничной безопасности, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета Виктора Озерова.

По его словам, в Калининградской области члены Совета Федерации посетят объекты Балтийского флота и части Западного военного округа.

Калининградская область — один из ключевых в плане безопасности регионов, это наш западный форпост. От уровня боеготовности, боеспособности дислоцированных там частей Западного военного округа и Балтийского флота, входящего в Западный военный округ, во многом зависит тот потенциал сдерживания, который сегодня Россия формирует по отношению к угрозам, исходящим из приближения инфраструктуры НАТО к нашим западным границам. Поэтому было принято решение обсудить там в июле 2017 года вопросы военной приграничной безопасности, — сказал сенатор.