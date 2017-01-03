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15:48 (мск), источник: Калининград.Ru

Оборонный комитет Совета Федерации проведёт заседание в Калининграде

Мероприятие запланировано на июль.

Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности проведёт выездное заседание в Калининграде. Сенаторы обсудят вопросы военной приграничной безопасности, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета Виктора Озерова.

По его словам, в Калининградской области члены Совета Федерации посетят объекты Балтийского флота и части Западного военного округа.

Калининградская область — один из ключевых в плане безопасности регионов, это наш западный форпост. От уровня боеготовности, боеспособности дислоцированных там частей Западного военного округа и Балтийского флота, входящего в Западный военный округ, во многом зависит тот потенциал сдерживания, который сегодня Россия формирует по отношению к угрозам, исходящим из приближения инфраструктуры НАТО к нашим западным границам. Поэтому было принято решение обсудить там в июле 2017 года вопросы военной приграничной безопасности, — сказал сенатор.

Ранее Озеров заявлял, что в ответ на развёртывание американских ПРО в Европе Россия будет вынуждена усилить систему воздушно-космической обороны на западном направлении, задействовать дополнительные силы и средства для прикрытия объектов и пунктов управления. По его словам, в это усиление входит и размещение «Искандеров» в Калининградской области.

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