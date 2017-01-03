Путин поручил проанализировать практику изъятия детей из семей
Президент России Владимир Путин дал поручение по итогам большой
Президент России Владимир Путин дал поручение по итогам большой
«Министерству труда и социальной защиты, Общественной палате и уполномоченному по правам ребенка поручено проанализировать практику изъятия несовершеннолетних из семьи с точки зрения избыточно применяемых мер или неправомерного вмешательства в семью», — говорится в сообщении.
Во время
Путин ответил, что бесцеремонное вмешательство в семью недопустимо и он также выступает против «перекошенных стандартов ювенальной юстиции».
В своем новогоднем обращении Путин призвал россиян с любовью и благодарностью относиться к родителям, окружать вниманием и заботой своих детей.