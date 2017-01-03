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16:21 (мск), источник: Газета.Ру

Путин поручил проанализировать практику изъятия детей из семей

Президент России Владимир Путин дал поручение по итогам большой пресс-конференции, которая состоялась 23 декабря 2016 года, проанализировать практику изъятия детей из семей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Источник: РИА "Новости"

«Министерству труда и социальной защиты, Общественной палате и уполномоченному по правам ребенка поручено проанализировать практику изъятия несовершеннолетних из семьи с точки зрения избыточно применяемых мер или неправомерного вмешательства в семью», — говорится в сообщении.

Во время пресс-конференции 23 декабря одна из журналисток задала президенту вопрос по теме ювенальной юстиции. Она отметила, что проблема вмешательства в семью и возможного изъятия ребенка в случае подозрений на нарушение его прав требует дополнительного обсуждения.

Путин ответил, что бесцеремонное вмешательство в семью недопустимо и он также выступает против «перекошенных стандартов ювенальной юстиции».

В своем новогоднем обращении Путин призвал россиян с любовью и благодарностью относиться к родителям, окружать вниманием и заботой своих детей.

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