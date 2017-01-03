Путин поручил проанализировать практику изъятия детей из семей

«Министерству труда и социальной защиты, Общественной палате и уполномоченному по правам ребенка поручено проанализировать практику изъятия несовершеннолетних из семьи с точки зрения избыточно применяемых мер или неправомерного вмешательства в семью», — говорится в сообщении.

Во время пресс-конференции 23 декабря одна из журналисток задала президенту вопрос по теме ювенальной юстиции. Она отметила, что проблема вмешательства в семью и возможного изъятия ребенка в случае подозрений на нарушение его прав требует дополнительного обсуждения.