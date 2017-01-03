Додон лишил Бэсеску гражданства Молдовы
КИШИНЕВ, 3 янв — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон подписал указ о лишении бывшего румынского лидера Траяна Бэсеску недавно полученного молдавского гражданства.
КИШИНЕВ, 3 янв — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон подписал указ о лишении бывшего румынского лидера Траяна Бэсеску недавно полученного молдавского гражданства.
В июне 2016 года четвертый президент Молдовы Николай Тимофти в срочном порядке предоставил Бэсеску гражданство республики. Додон ранее заявлял, что если выиграет президентские выборы в Молдове, то лишит Бэсеску гражданства.
«Подписал указ о лишении гражданства Молдовы господина Траяна Бэсеску. Сегодня состоялось заседание комиссии по вопросам гражданства и предоставления политического убежища, на котором были детально обсуждены условия предоставления гражданства Бэсеску», — написал Додон на своей официальной странице в соцсети Facebook.
Он еще раз отметил, что гражданство Молдовы было выдано
«Бэсеску неоднократно выступал за ликвидацию государственности Молдовы путем аннексии Румынией. Еще находясь на посту президента Румынии, он отказался признавать молдавскую государственность и существования молдавского народа», — отметил Додон.
По его мнению, все это идет вразрез с положениями Конституции Молдовы.
Согласно законодательству страны, в интересах Молдовы и в исключительных случаях граждане других государств могут получить гражданство республики указом президента, если они не причастны к террористической деятельности и не осуществляют деятельность, направленную на подрыв государственной безопасности, общественного порядка, здоровья и нравственности населения. Ранее румынская пресса сообщала, что Бэсеску проходит подозреваемым сразу по нескольким уголовным делам.
Бэсеску — сторонник воссоздания так называемой «Великой Румынии» в границах 1939 года. Бывший глава Румынии открыто заявлял, что молдавская евроинтеграция направлена на присоединение территории Молдовы к Румынии.
По его словам, объединение с Молдовой должно стать третьим важным проектом во внешней политике Румынии после вступления в НАТО и присоединения к ЕС.