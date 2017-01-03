Додон лишил Бэсеску гражданства Молдовы

В июне 2016 года четвертый президент Молдовы Николай Тимофти в срочном порядке предоставил Бэсеску гражданство республики. Додон ранее заявлял, что если выиграет президентские выборы в Молдове, то лишит Бэсеску гражданства.

«Подписал указ о лишении гражданства Молдовы господина Траяна Бэсеску. Сегодня состоялось заседание комиссии по вопросам гражданства и предоставления политического убежища, на котором были детально обсуждены условия предоставления гражданства Бэсеску», — написал Додон на своей официальной странице в соцсети Facebook.

Он еще раз отметил, что гражданство Молдовы было выдано экс-президенту Румынии в незаконном порядке.

«Бэсеску неоднократно выступал за ликвидацию государственности Молдовы путем аннексии Румынией. Еще находясь на посту президента Румынии, он отказался признавать молдавскую государственность и существования молдавского народа», — отметил Додон.

По его мнению, все это идет вразрез с положениями Конституции Молдовы.

Согласно законодательству страны, в интересах Молдовы и в исключительных случаях граждане других государств могут получить гражданство республики указом президента, если они не причастны к террористической деятельности и не осуществляют деятельность, направленную на подрыв государственной безопасности, общественного порядка, здоровья и нравственности населения. Ранее румынская пресса сообщала, что Бэсеску проходит подозреваемым сразу по нескольким уголовным делам.

Бэсеску — сторонник воссоздания так называемой «Великой Румынии» в границах 1939 года. Бывший глава Румынии открыто заявлял, что молдавская евроинтеграция направлена на присоединение территории Молдовы к Румынии.

По его словам, объединение с Молдовой должно стать третьим важным проектом во внешней политике Румынии после вступления в НАТО и присоединения к ЕС.