Бандеру и Шухевича надо перезахоронить в Украине — Емельян

«Дорошенко, Головатый, Олесь, Бандера, Шухевич, Коновалец, Скоропадский, Петлюра, Винниченко. Все сотни героев, живших Украиной, а Украина жива благодаря их жертвенности. Последний приют должна дать украинская земля, в украинском Пантеоне, а не кладбища мира», — написал министр в своем Facebook.

Ранее IPress.ua сообщал, что в Украине при Министерстве культуры будет создана специальная межведомственная комиссия, которая будет заниматься вопросами перезахоронения выдающихся украинцев.

Напомним, что в Чехии были принудительно эксгумированы останки известного украинского писателя Александра Олеся, похороненного на Ольшанском кладбище в Праге.

Президент Украины Петр Порошенко поручил МИД срочно выяснить, возможно ли перезахоронить Александра Олеся в Украине. Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко.

Глава Института национальной памяти Владимир Вятрович на своей странице в Facebook высказал мнение, что Александр Олесь должен быть перезахоронен в Украине, а лучшее место для этого — аллея почетных захоронений на Лукьяновском кладбище.