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18:36 (мск), источник: Noi.md

В Кишиневе объявлены масштабные акции протеста

Молдавские учителя объявляют, что 17−20 января перед правительством и парламентом состоятся масштабные акции протеста, сообщает NOI.md.

Источник: Noi.md

Такое решение было принято Советом Федерации профсоюзов образования, а причиной протестов является низкий уровень заработной платы, который не менялся с 2014 года.

Растущее недовольство членов профсоюзов отрасли вызвано продолжающимся падением уровня жизни педагогических и научных кадров, что является результатом снижения покупательной способности, и разрывом между средней заработной платой в сфере образования и средней заработной платы по экономике.

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