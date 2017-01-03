В Кишиневе объявлены масштабные акции протеста

Такое решение было принято Советом Федерации профсоюзов образования, а причиной протестов является низкий уровень заработной платы, который не менялся с 2014 года.

Растущее недовольство членов профсоюзов отрасли вызвано продолжающимся падением уровня жизни педагогических и научных кадров, что является результатом снижения покупательной способности, и разрывом между средней заработной платой в сфере образования и средней заработной платы по экономике.