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18:36 (мск), источник: Вести.Ру

Посол Великобритании в ЕС неожиданно ушел в отставку

Неожиданно подал в отставку посол Великобритании при ЕС Иван Роджерс. Он не стал дожидаться начала процесса Brexit (выхода страны из Евросоюза). Это событие запланировано на конец марта 2017 года.

Источник: Reuters
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Как сообщает газета Financial Times, 56-летний Роджерс во вторник, 3 января, объявил коллегам, что покинет свой пост раньше. Он не объяснил причин своего решения, передает РИА Новости.

Послом Британии при ЕС Роджерс был назначен в 2013 году. На эту должность его выдвинул бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон. Полномочия посла истекают в ноябре 2017 года.

Около 52 процентов граждан Великобритании проголосовали на референдуме В июне 2016 года за выход страны из ЕС. Премьер Соединенного Королевства Тереза Мэй заявила, что страна намерена до конца марта 2017 года активировать статью 50 Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза.

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