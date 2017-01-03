Посол Великобритании в ЕС неожиданно ушел в отставку
Неожиданно подал в отставку посол Великобритании при ЕС Иван Роджерс. Он не стал дожидаться начала процесса Brexit (выхода страны из Евросоюза). Это событие запланировано на конец марта 2017 года.
Неожиданно подал в отставку посол Великобритании при ЕС Иван Роджерс. Он не стал дожидаться начала процесса Brexit (выхода страны из Евросоюза). Это событие запланировано на конец марта 2017 года.
Как сообщает газета Financial Times, 56-летний Роджерс во вторник, 3 января, объявил коллегам, что покинет свой пост раньше. Он не объяснил причин своего решения, передает РИА Новости.
Послом Британии при ЕС Роджерс был назначен в 2013 году. На эту должность его выдвинул бывший
Около 52 процентов граждан Великобритании проголосовали на референдуме В июне 2016 года за выход страны из ЕС. Премьер Соединенного Королевства Тереза Мэй заявила, что страна намерена до конца марта 2017 года активировать статью 50 Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза.