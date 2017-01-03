Посол Великобритании в ЕС неожиданно ушел в отставку

Как сообщает газета Financial Times, 56-летний Роджерс во вторник, 3 января, объявил коллегам, что покинет свой пост раньше. Он не объяснил причин своего решения, передает РИА Новости.

Послом Британии при ЕС Роджерс был назначен в 2013 году. На эту должность его выдвинул бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон. Полномочия посла истекают в ноябре 2017 года.

Около 52 процентов граждан Великобритании проголосовали на референдуме В июне 2016 года за выход страны из ЕС. Премьер Соединенного Королевства Тереза Мэй заявила, что страна намерена до конца марта 2017 года активировать статью 50 Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза.