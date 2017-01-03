Советник Трампа назвала дату его первой пресс-конференции
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Первую большую
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Первую большую
Ранее Трамп сообщал в своем аккаунте в Twitter, что намерен ответить на вопросы журналистов в ходе большой
Как рассказала Конуэй, новая дата
Если юристы и специалисты по надзору за нормативно-правовым соответствием подтвердят нашу готовность, мы оставим эту дату.
В понедельник стало известно, что уходящий президент США Барак Обама выступит с прощальной речью 10 января в Чикаго.