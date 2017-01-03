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18:58 (мск), источник: РИА Новости

Советник Трампа назвала дату его первой пресс-конференции

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Первую большую пресс-конференцию Дональда Трампа после его избрания президентом США планируется провести 11 января, заявила телеканалу CNN советник Трампа Келлиэн Конуэй.

Источник: РИА Новости

Ранее Трамп сообщал в своем аккаунте в Twitter, что намерен ответить на вопросы журналистов в ходе большой пресс-конференции в середине декабря 2016 года, однако позднее отменил ее.

Как рассказала Конуэй, новая дата пресс-конференции — 11 января — согласована с Трампом.

Если юристы и специалисты по надзору за нормативно-правовым соответствием подтвердят нашу готовность, мы оставим эту дату.
Келлиэн Конуэйсоветник Дональда Трампа

В понедельник стало известно, что уходящий президент США Барак Обама выступит с прощальной речью 10 января в Чикаго.

Комментарии
2
ГДК
И где это ты прочитал?
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perplexed
емоё...он чего внатуре фанат балабола путина?
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