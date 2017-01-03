СБУ не исключает, что Ле Пен запретят въезд в Украину

«Если официальные лица делают такие заявления, то наша служба и Министерство иностранных дел оценивают их и реагируют соответствующим образом. Я не исключаю, что Ле Пен будет закрыт въезд или будут приняты еще какие-то меры», — заявил руководитель аппарата главы Службы безопасности Украины Александр Ткачук, сообщает «Обозреватель».

В то же время руководитель аппарата главы СБУ указал, что решение по этому вопросу зависит не только от спецслужбы, но и от МИД Украины, потому что вопрос касается иностранного гражданина.

Напомним, кандидат в президенты Франции от ультраправой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен заявила, что «аннексия Крыма Россией не была нелегальной».

Лидер французской ультраправой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен по результатам последних социологических опросов с огромным отрывом опережает ближайшего конкурента в президентских рейтингах.