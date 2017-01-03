Председатель ОБСЕ прокомментировал свой визит на восток Украины

«Сегодня наглядно смог увидеть ситуацию на востоке Украины — посетил блокпост “Пищевик” вместе со Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ», — сообщил Курц.
В частности, действующий председатель ОБСЕ отметил, что «цель организации заключается в том, чтобы режим прекращения огня полностью соблюдался».
Также он подчеркнул, что организация выступает за улучшение ситуации для местного населения на Донбассе. В свою очередь министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что он вместе со своим австрийским коллегой осмотрел офис Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Мариуполе.
«СММ выполняет важную работу, а в новом году ее будет еще больше», — отметил Климкин.
По данным МИД Украины, целью визита в Донецкую область является ознакомление руководителя внешнеполитического ведомства Австрии в начале председательства этой страны в ОБСЕ с состоянием имплементации Минских договоренностей, социально-экономической ситуацией в регионе, а также реализацией благотворительных проектов с участием австрийских гуманитарных организаций.