Председатель ОБСЕ прокомментировал свой визит на восток Украины

«Сегодня наглядно смог увидеть ситуацию на востоке Украины — посетил блокпост “Пищевик” вместе со Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ», — сообщил Курц.

В частности, действующий председатель ОБСЕ отметил, что «цель организации заключается в том, чтобы режим прекращения огня полностью соблюдался».

Также он подчеркнул, что организация выступает за улучшение ситуации для местного населения на Донбассе. В свою очередь министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что он вместе со своим австрийским коллегой осмотрел офис Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Мариуполе.

«СММ выполняет важную работу, а в новом году ее будет еще больше», — отметил Климкин.