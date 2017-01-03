Трамп посчитал ненужным освобождать заключенных Гуантанамо
Москва. 3 января. INTERFAX.RU — Избранный президент США Дональд Трамп считает, что из тюрьмы в Гуантанамо не следует выпускать заключенных на свободу.
Москва. 3 января. INTERFAX.RU — Избранный президент США Дональд Трамп считает, что из тюрьмы в Гуантанамо не следует выпускать заключенных на свободу.
«Больше никого не нужно освобождать из Гуантанамо. Это крайне опасные люди, и им не должно быть позволено вернуться на поле боя», — написал он во вторник в твиттере.
Тюрьма в Гуантанамо — лагерь для лиц, обвиняемых властями США в различных преступлениях, в частности, в терроризме, ведении войны на стороне противника. Тюрьма расположена на территории бессрочно арендуемой США