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22:06 (мск), источник: РИА Новости

Американские дипломаты получили тридцать пять приглашений на Елку в Кремле

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Американские дипломаты получили 35 приглашений на новогоднюю Елку в Кремле, однако дипмиссия не комментирует информацию о планах своих сотрудников, сообщили во вторник в посольстве США в Москве.

Источник: РИА Новости

«Мы получили 35 приглашений в Кремль на новогоднюю Елку. К сожалению, мы не комментируем личные планы семей наших сотрудников», — сказал представитель посольства.

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По данным РИА Новости, приглашения на представления с открытой датой.

На прошлой неделе администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против 9 российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за «вмешательство в выборы» и «давление на американских дипломатов». Также США закрыли два жилых комплекса, являющихся дипломатической собственностью РФ, и объявили персонами нон грата 35 российских дипломатов в США.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва никого не будет высылать в ответ на действия США, хотя у российской стороны есть все основания для адекватной реакции. Кроме того, глава российского государства пригласил на новогоднюю Елку в Кремле детей американских дипломатов.

Комментарии
4
Tavovic
Да не пойдут они туда , а то им за это уши как обаме оттянут.
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Валерий Кузьмин
Б уже ни кто и ни куда приглашать не будут Спиртового Автомата КВ-2 у него нет!
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Vladimir
Нет, я думаю, АБ не пригласили, так как внештатных сотрудников на ёлку не приглашали, только дипломатов..))
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