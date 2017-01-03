Американские дипломаты получили тридцать пять приглашений на Елку в Кремле

«Мы получили 35 приглашений в Кремль на новогоднюю Елку. К сожалению, мы не комментируем личные планы семей наших сотрудников», — сказал представитель посольства.

По данным РИА Новости, приглашения на представления с открытой датой.

На прошлой неделе администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против 9 российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за «вмешательство в выборы» и «давление на американских дипломатов». Также США закрыли два жилых комплекса, являющихся дипломатической собственностью РФ, и объявили персонами нон грата 35 российских дипломатов в США.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва никого не будет высылать в ответ на действия США, хотя у российской стороны есть все основания для адекватной реакции. Кроме того, глава российского государства пригласил на новогоднюю Елку в Кремле детей американских дипломатов.