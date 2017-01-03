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22:23 (мск), источник: Ipress.ua

40−50 тысяч украинских чиновников награждены запрещенным оружием

В Украине насчитывается около 40−50 тыс. единиц наградного оружия, выданного работникам органов власти незаконным путем. При этом силовые структуры не раскрывают имена тех, кого вознаградили.

Источник: Reuters

Именно безответственность украинской власти в раздаче наградного оружия лицам, не имеющим для этого ни подготовки, ни разрешения, привела к ситуации, в которой депутат Сергей Пашинский смог угрожать вооруженному человеку пистолетом, рассказал глава «Украинской ассоциации владельцев оружия» Георгий Учайкин в эфире «Общественного».

По его словам, оправдание депутата о самозащите от нетрезвого нападающего является крайне сомнительным. Эксперты организации осмотрели раненого и пришли к выводу, что Пашинский стрелял, стоя на ногах.

К тому же, как отметил эксперт, депутат стрелял из боевого австрийского пистолета Glock, который не доступен рядовым гражданам на основании закона.

«Я квалифицирую это как попытку преднамеренного убийства. Если кто-то думает, что выстрел в ногу безопасен, я хочу сообщить, что выстрел был произведен сверху. То есть, Пашинский не был положен на землю. Он прострелил мужчине бедро, кость, что очень близко к артерии», — сказал Учайкин.

Он отметил, что даже выстрел в живот может быть менее опасным, чем выстрел в бедро, если задеть артерию. Если бы Пашинский задел выстрелом артерию человека, в которого стрелял, он бы истек кровью за 2−3 минуты.

«В Генпрокуратуре и экспертных учреждениях дураков нет. Они все понимают, и рано или поздно Пашинского будут судить по очень серьезным обвинениям», — убежден Учайкин.

По словам председателя ассоциации владельцев оружия, в Украине отсутствует законодательное урегулирование владения боевым оружием и его применение для самозащиты.

«Украинцы имеют доступ к определенным видам оружия, но это оружие охотничье, носить его с собой и использовать для самозащиты неудобно. Определенная категория лиц, приближенных к власти, имеют наградное оружие, которое вопреки здравому смыслу раздается за взятки в таком количестве, что даже стыдно об этом говорить. Мы оцениваем количество такого оружия в 40−50 тыс. единиц», — сказал Учайкин.

Он также отметил, что МВД, Минобороны и СБУ скрывают фамилии тех, кого вознаградили.

«90% депутатов награждены оружием, а из них 90% даже не имеют понимания, как обращаться с оружием. Кто из них хотя бы прошел обучение? Кто из них предоставил справки из медицинских учреждений? Никто этого не делает», — сказал эксперт.

«У нас бывшего премьер-министра могут вознаградить пистолетом-пулеметом Томпсона. Затем узнаем, что у него есть пулемет “Максим”, и господин Аваков не стесняясь это подтверждает», — добавил он.

Напомним, что депутат от «Народного фронта» Сергей Пашинский сообщил о нападении на него в канун Нового года, депутат прострелил ногу нападающему.

Впоследствии мужчина, в которого стрелял Сергей Пашинский, рассказал свою версию события 31 декабря под Киевом: по его словам, нардеп применил огнестрельное оружие не по правилам.

Поэтому сегодня у депутата Сергея Пашинского изъяли примененное им оружие, боеприпасы и разрешение на него.

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