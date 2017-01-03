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22:56 (мск), источник: РИА Новости

В Белом доме объяснили, почему не ввели санкции против Путина

ВАШИНГТОН, 3 янв — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Официальный представитель Белого дома Джош Эрнест объяснил, почему Вашингтон не ввёл санкции против президента РФ Владимира Путина.

Источник: AP 2016

На регулярном брифинге журналисты поинтересовались, почему США не внесли Путина в список санкций в связи с кибератаками на американскую систему выборов, ответственность за которые Вашингтон возложил на Москву.

Согласно политике введения санкций, лидеры иностранных государств указываются в черных списках только в определенных обстоятельствах. И было бы чрезвычайным, если бы лично Путин оказался в этом списке
Джош Эрнестофициальный представитель Белого дома
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Журналисты попросили представителя Белого дома уточнить, почему США не отреагировали столь же жестко на кибератаки на компьютерные системы своего правительства в 2015 году, которые Вашингтон приписывал Китаю. Тогда американские власти публично лишь уведомили своих сотрудников о том, что их частная информация могла быть похищена.

«Оба этих инцидента были злоумышленными по своей природе, но различающимися по существу», — ответил Эрнест.

Он добавил, что не будет говорить о предпринятых США действиях в ответ на кибератаки в 2015 году. «Мы сделали одно публичное объявление, но я не могу говорить о том, что было сделано в частном порядке», — сказал представитель Белого дома.

Ранее некоторые из 17 спецслужб, входящих в разведывательное сообщество США, заявили о том, что российские хакеры якобы атаковали во время предвыборной кампании ресурсы политических организаций страны, чтобы помочь республиканцу Дональду Трампу победить.

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Однако с такими выводами не согласился директор ФБР Джеймс Коми. Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили.

В команде Трампа назвали попытку увязать действия хакеров с его победой на выборах «попыткой делегитимизации» итогов выборов.

Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях во взломе, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы «абсолютно голословными», по его словам, подобные заявления ни на чем не основаны.

Комментарии
9
Антилицемер
Достойный президент Великого Российского Народа!
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Сергей Чилингарян
Антилицемеру. Лжец не может быть достойным президентом - лжец приучает лгать свой народ. Путин лгал о легитимности референдума в Крыму (по международному закону, на референдум надо было созывать весь народ Украины, а не только крымчан). Путин лгал, что Россия не помогает Донбассу военной силой. Теперь он лжёт, что не совершал хакерских атак на выборный процесс в США. Но, может, вы, Антилицемер, глухой и незрячий?
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илья яскин
дорогу Путину крестьяне поклонитесь моему Другу
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