В Белом доме объяснили, почему не ввели санкции против Путина

На регулярном брифинге журналисты поинтересовались, почему США не внесли Путина в список санкций в связи с кибератаками на американскую систему выборов, ответственность за которые Вашингтон возложил на Москву.

Согласно политике введения санкций, лидеры иностранных государств указываются в черных списках только в определенных обстоятельствах. И было бы чрезвычайным, если бы лично Путин оказался в этом списке

Журналисты попросили представителя Белого дома уточнить, почему США не отреагировали столь же жестко на кибератаки на компьютерные системы своего правительства в 2015 году, которые Вашингтон приписывал Китаю. Тогда американские власти публично лишь уведомили своих сотрудников о том, что их частная информация могла быть похищена.

«Оба этих инцидента были злоумышленными по своей природе, но различающимися по существу», — ответил Эрнест.

Он добавил, что не будет говорить о предпринятых США действиях в ответ на кибератаки в 2015 году. «Мы сделали одно публичное объявление, но я не могу говорить о том, что было сделано в частном порядке», — сказал представитель Белого дома.

Ранее некоторые из 17 спецслужб, входящих в разведывательное сообщество США, заявили о том, что российские хакеры якобы атаковали во время предвыборной кампании ресурсы политических организаций страны, чтобы помочь республиканцу Дональду Трампу победить.