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00:52 (мск), источник: Газета.Ру

Режим ЧП в Турции продлен на три месяца

Власти Турции продлили режим чрезвычайного положения в стране на три месяца. Об этом сообщает агентство Anadolu.

23
фотографии
23
фотографии
23
фотографии

Турецкий парламент принял решение о целесообразности продлить режим ЧП в стране еще на три месяца. Оно вступит в силу 19 января этого года.

В конце июля правительство Турции опубликовало постановление «О мерах, принимаемых в рамках режима чрезвычайного положения», в котором рассказало о деталях данного режима. Он был введен в связи с попыткой вооруженного переворота в стране.

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