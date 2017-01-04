Режим ЧП в Турции продлен на три месяца

Турецкий парламент принял решение о целесообразности продлить режим ЧП в стране еще на три месяца. Оно вступит в силу 19 января этого года.

В конце июля правительство Турции опубликовало постановление «О мерах, принимаемых в рамках режима чрезвычайного положения», в котором рассказало о деталях данного режима. Он был введен в связи с попыткой вооруженного переворота в стране.