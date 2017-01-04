Эдхам Акбулатов проверит работу городских служб в период новогодних каникул
Городские службы приступили к своей работе 1 января.
Городские службы приступили к своей работе 1 января.
Сегодня, 4 января, глава города Красноярска Эдхам Акбулатов проведет инспекцию работы городских служб города в период новогодних каникул.
В выездной инспекции примут участие руководители районных администраций города, департамента городского хозяйства, управления дорог, инфраструктуры и благоустройства, департамента транспорта, управления культуры.
Напомним, что в праздники городские службы должны были работать ежедневно в усиленном режиме. Было обеспечено круглосуточное дежурство аварийных бригад на рабочих местах, предприняты дополнительные меры безопасности по усилению режима охраны промышленных зон и недопущения нахождения посторонних лиц на территории.
Сформированы графики работ в праздничные дни дворников, уборщиц, согласованы графики вывоза автотранспортом бытовых отходов от многоквартирных домов.
В новогодние праздники была продолжена работа по содержанию