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08:11 (мск), источник: АиФ Красноярск

Эдхам Акбулатов проверит работу городских служб в период новогодних каникул

Городские службы приступили к своей работе 1 января.

Сегодня, 4 января, глава города Красноярска Эдхам Акбулатов проведет инспекцию работы городских служб города в период новогодних каникул.

В выездной инспекции примут участие руководители районных администраций города, департамента городского хозяйства, управления дорог, инфраструктуры и благоустройства, департамента транспорта, управления культуры.

Напомним, что в праздники городские службы должны были работать ежедневно в усиленном режиме. Было обеспечено круглосуточное дежурство аварийных бригад на рабочих местах, предприняты дополнительные меры безопасности по усилению режима охраны промышленных зон и недопущения нахождения посторонних лиц на территории.

Сформированы графики работ в праздничные дни дворников, уборщиц, согласованы графики вывоза автотранспортом бытовых отходов от многоквартирных домов.

В новогодние праздники была продолжена работа по содержанию улично-дорожной сети города. Кстати, уже утром 1-го января работники вышли на уборку мест проведения массовых гуляний.

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