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09:22 (мск), источник: ДЕЙТА

Данные призывников в ВВО собраны в специальных центрах

В Восточном военном округе на данный момент создано 10 центров персонализации данных призывников, об этом ИА «Дейта» сообщили в Восточном военном округе.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

В ходе осенней призывной кампании на территории Восточного военного округа призывных сборных пунктах организовано производство и выдача персональных электронных карт, которые содержат биографические, медицинские данные, показатели профессионального тестирования, банковские реквизиты и другое.

Всего — около 59 пунктов.

Ранее эти электронные носители персональных данных выдавались военнослужащим по прибытии в воинские части.

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