Данные призывников в ВВО собраны в специальных центрах
В Восточном военном округе на данный момент создано 10 центров персонализации данных призывников, об этом ИА «Дейта» сообщили в Восточном военном округе.
В Восточном военном округе на данный момент создано 10 центров персонализации данных призывников, об этом ИА «Дейта» сообщили в Восточном военном округе.
В ходе осенней призывной кампании на территории Восточного военного округа призывных сборных пунктах организовано производство и выдача персональных электронных карт, которые содержат биографические, медицинские данные, показатели профессионального тестирования, банковские реквизиты и другое.
Всего — около 59 пунктов.
Ранее эти электронные носители персональных данных выдавались военнослужащим по прибытии в воинские части.