Данные призывников в ВВО собраны в специальных центрах

В ходе осенней призывной кампании на территории Восточного военного округа призывных сборных пунктах организовано производство и выдача персональных электронных карт, которые содержат биографические, медицинские данные, показатели профессионального тестирования, банковские реквизиты и другое.

Всего — около 59 пунктов.

Ранее эти электронные носители персональных данных выдавались военнослужащим по прибытии в воинские части.