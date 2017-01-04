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09:24 (мск), источник: Обозреватель

В Украине анонсировали новые ракетные испытания возле Крыма

Вооруженные силы Украины будут проводить новые ракетные испытания по мере надобности, в том числе близ Крыма.

Об этом заявил министр обороны Степан Полторак, передает «5 канал».

«Мы ни у кого спрашивать не собираемся, учение мы будем проводить на нашей территории. Они (испытания. — Ред.) будут регулярными настолько, насколько нужно их проводить, и мы их будем проводить, и не только такие (ракетные. — Ред.), но и другие учения», — добавил Полторак.

Как писал «Обозреватель», 1 декабря Украина провела ракетные испытания вблизи Крыма. Минобороны России пригрозило нанести удар в случае, если стрельбы будут представлять опасность для вооруженных сил РФ.

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