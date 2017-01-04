Литва назначит спецпосла по вопросам Белорусской АЭС

Во вторник прошла встреча литовских министров иностранных дел, окружающей среды и энергетики. На встрече было сделано заявление о назначении специального дипломата.

Представитель по связям с общественностью министра иностранных дел Линаса Линкявичюса Кястутис Вашкялявичюс пояснил, что посол будет определен в течение недели. Пока указ не подписан, его имя не обнародовали.

Литва беспокоиться, потому что станция находится в 50 км от Вильнюса. На встрече министры составили послания влиятельным представителям Еврокомиссии и директору МАГАТЭ, в которых просят взять под контроль строительство АЭС в Островце.