Спекуляции не прекращаются: посол объяснил, почему на инаугурации Трампа не будет Порошенко

Об этом заявил посол Украины в США Валерий Чалый, передает «Укринофрм».

«Посольство (Украины в США. — Ред.) получило официальную ноту от американского протокола, что нынешняя инаугурация по уровню участия от стран будет проходить по тем же правилам, что и в предыдущие годы. То есть, на эти официальные мероприятия приглашаются послы, и никаких приглашений лидерам государств не направляется», — разъяснил Чалый.

По его словам, вокруг этого вопроса возникло много спекуляций, и «они не прекращаются», хотя на сегодня формат участия глав государств не предусмотрен.

Инаугурация 45-го президента Соединенных Штатов Дональда Трампа состоится 20 января.

Как писал «Обозреватель», по информации Администрации президента Украины, встреча Петра Порошенко и Дональда Трампа может состояться в феврале 2017 года.