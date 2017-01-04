Президент Игорь Додон встретится с лидером Левобережья Вадимом Красносельским
Президент Игорь Додон встретился сегодня в Бендерах с новым главой администрации приднестровского региона Вадимом Красносельским.
Президент Игорь Додон встретился сегодня в Бендерах с новым главой администрации приднестровского региона Вадимом Красносельским.
Стороны обсудят развитие отношений между Кишиневом и Тирасполем, а также меры, которые необходимо принять для улучшения процесса переговоров по урегулированию приднестровского конфликта.
Вадим Красносельский был избран главой тираспольской администрации в начале декабря. За него проголосовали более 60% избирателей. А вот его оппонента, бывшего лидера Левобережья Евгения Шевчука, поддержало лишь 26% населения.