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11:01 (мск), источник: Publika.md

Президент Игорь Додон встретится с лидером Левобережья Вадимом Красносельским

Президент Игорь Додон встретился сегодня в Бендерах с новым главой администрации приднестровского региона Вадимом Красносельским.

Источник: Publika.md

Стороны обсудят развитие отношений между Кишиневом и Тирасполем, а также меры, которые необходимо принять для улучшения процесса переговоров по урегулированию приднестровского конфликта.

Вадим Красносельский был избран главой тираспольской администрации в начале декабря. За него проголосовали более 60% избирателей. А вот его оппонента, бывшего лидера Левобережья Евгения Шевчука, поддержало лишь 26% населения.

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