Президент Игорь Додон встретится с лидером Левобережья Вадимом Красносельским

Стороны обсудят развитие отношений между Кишиневом и Тирасполем, а также меры, которые необходимо принять для улучшения процесса переговоров по урегулированию приднестровского конфликта.

Вадим Красносельский был избран главой тираспольской администрации в начале декабря. За него проголосовали более 60% избирателей. А вот его оппонента, бывшего лидера Левобережья Евгения Шевчука, поддержало лишь 26% населения.