Одна из инициатив Госсобрания Башкирии стала федеральным законом

Документом вносятся изменения в Федеральный закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Согласно дополнениям, теперь государственная регистрация возникновения или перехода прав на недвижимое имущество будет удостоверяться выпиской из Единого государственного реестра недвижимости. Одобренная норма устанавливает механизм контроля за исполнением обязательств по оформлению жилого помещения в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей).

«Это первая наша законодательная инициатива, которая получила поддержку в новом созыве Государственной Думы и приобрела статус Федерального закона, — прокомментировал Председатель Госсобрания республики Константин Толкачёв. — На подходе еще несколько наших законопроектов, уже одобренных в различных чтениях».