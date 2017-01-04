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12:13 (мск), источник: ИА Башинформ

Одна из инициатив Госсобрания Башкирии стала федеральным законом

УФА, 4 янв 2017. /ИА «Башинформ», Арина Рахимкулова/. С 1 января 2017 года вступил в силу Федеральный закон, инициированный Госсобранием Башкирии. Законопроект перед Новым годом подписал Президент России Владимир Путин.

Документом вносятся изменения в Федеральный закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Согласно дополнениям, теперь государственная регистрация возникновения или перехода прав на недвижимое имущество будет удостоверяться выпиской из Единого государственного реестра недвижимости. Одобренная норма устанавливает механизм контроля за исполнением обязательств по оформлению жилого помещения в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей).

«Это первая наша законодательная инициатива, которая получила поддержку в новом созыве Государственной Думы и приобрела статус Федерального закона, — прокомментировал Председатель Госсобрания республики Константин Толкачёв. — На подходе еще несколько наших законопроектов, уже одобренных в различных чтениях».

По итогам работы предыдущего созыва, Государственное Собрание Башкортостана стало лидером по количеству законопроектов, поддержанных федеральным парламентом. Сейчас практически на каждом заседании, ежемесячно вносятся один-два законопроекта. Эта работа, по словам Константина Толкачёва, будет одной из приоритетных и в период предстоящей весенней сессии.

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