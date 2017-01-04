Освобожден от должности Аслан Мусин

Отставка Аслана Мусина связана с достижением пенсионного возраста. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

Мусин Аслан Еспулаевич родился 2 января 1954 года. В 1975 году — окончил Алматинский институт народного хозяйства по специальности «экономист».

Трудовую деятельность начал в 1975 году в Актюбинском областном статистическом управлении;.

1977−1979 годы — экономист, заведующий группой Актюбинского облстатуправления;.

1979−1986 годы — инструктор, заведующий отделом Пролетарского райкома партии;.

1986−1991 годы — инструктор, заместитель заведующего отделом, секретарь Актюбинского обкома партии;.

1991−1993 годы — председатель Актюбинского территориального комитета по поддержке новых экономических структур и ограничению монополистической деятельности;.

В 1994 году — заместитель главы Актюбинской областной администрации — начальник областного управления экономики;.

1994−1995 годы — начальник Актюбинского областного управления экономики;.

1995−2002 годы — аким Актюбинской области;.

2002−2006 годы — аким Атырауской области;.

2006−2007 годы — министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан;.

С января по август 2007 годы — заместитель премьер-министра — министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан;.

В августе 2007 года занимал пост заместителя премьер-министра Республики Казахстан;.

2008−2012 годы — руководитель Администрации Президента Республики Казахстан;.

2012−2014 годы — председатель Счётного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета;.

4 марта 2014 года назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Хорватия.

Был депутатом мажилиса парламента Республики Казахстан IV созыва, председателем мажилиса парламента Республики Казахстан (с сентября 2007 по октябрь 2008 года).

С 21 октября 2014 года назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Босния и Герцеговина, Республике Черногория по совместительству.

Награжден орденами «Құрмет» (1999 г.), «Барыс» III степени (2004 г.), «Барыс» II степени (2010 г.), юбилейными и памятными медалями, а также орденом «Дружбы народов» (РФ, 2004 г.).