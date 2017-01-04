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12:25 (мск), источник: Informburo.kz

Нурсултан Назарбаев взял краткосрочный отпуск

Официальное сообщение об отпуске главы государства опубликовала пресс-служба Акорды.

Источник: Reuters

«Глава государства находится в краткосрочном отпуске», — говорится в сообщении на официальном сайте Президента Казахстана.

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