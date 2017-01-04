Директор ЦРУ обвинил Россию в применении тактики выжженной земли в Сирии
Директор Центрального разведывательного управления США Джон Бреннан в интервью PBS заявил, что Россия придерживается в Сирии тактики выжженной земли.
Директор Центрального разведывательного управления США Джон Бреннан в интервью PBS заявил, что Россия придерживается в Сирии тактики выжженной земли.
Глава ЦРУ утверждает, что такие действия привели к разрушениям и гибели тысяч невинных людей.
Это то, чего США никогда не будут делать в военных конфликтах.
Журналист Джуди Вудрафф спросила Бреннана, была бы ситуация в Сирии лучше, если бы Соединенные Штаты активнее участвовали в ее нормализации.
Чиновник в ответ допустил некоторые коррективы в подходе США и других стран, однако указал на то, что это стало очевидным лишь постфактум. На его взгляд, можно было бы не допустить того, чтобы террористические группировки «Исламское государство» или «Джабхат ан-Нусра» (обе запрещены в России) набрали силу, воспользовавшись хаосом в Сирии.
Джон Бреннан
директор ЦРУ... Странно даже. А кто применил эту тактику на Окинаве в 1945? Кто жег напалмом Вьетнам??
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