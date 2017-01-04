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13:34 (мск), источник: Lenta.Ru

Директор ЦРУ обвинил Россию в применении тактики выжженной земли в Сирии

Директор Центрального разведывательного управления США Джон Бреннан в интервью PBS заявил, что Россия придерживается в Сирии тактики выжженной земли.

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9
фотографий
9
фотографий

Глава ЦРУ утверждает, что такие действия привели к разрушениям и гибели тысяч невинных людей.

Это то, чего США никогда не будут делать в военных конфликтах.
Джон Бреннандиректор ЦРУ

Журналист Джуди Вудрафф спросила Бреннана, была бы ситуация в Сирии лучше, если бы Соединенные Штаты активнее участвовали в ее нормализации.

Чиновник в ответ допустил некоторые коррективы в подходе США и других стран, однако указал на то, что это стало очевидным лишь постфактум. На его взгляд, можно было бы не допустить того, чтобы террористические группировки «Исламское государство» или «Джабхат ан-Нусра» (обе запрещены в России) набрали силу, воспользовавшись хаосом в Сирии.

Комментарии
7
vesta
Это то, чего США никогда не будут делать в военных конфликтах.
Джон Бреннан
директор ЦРУ... Странно даже. А кто применил эту тактику на Окинаве в 1945? Кто жег напалмом Вьетнам??
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Миральда Блинова
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А Б
Это не обвинение на самом деле, это всего лишь констатация очевидного факта. Невозможно производить бомбардировки, которые бы не касались сопредельных с целями площадей. Такая тактика была в своё время отработана ещё ВС СССР во время войны в Афганистане.
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