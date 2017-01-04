Директор ЦРУ обвинил Россию в применении тактики выжженной земли в Сирии

Глава ЦРУ утверждает, что такие действия привели к разрушениям и гибели тысяч невинных людей.

Это то, чего США никогда не будут делать в военных конфликтах.

Журналист Джуди Вудрафф спросила Бреннана, была бы ситуация в Сирии лучше, если бы Соединенные Штаты активнее участвовали в ее нормализации.

Чиновник в ответ допустил некоторые коррективы в подходе США и других стран, однако указал на то, что это стало очевидным лишь постфактум. На его взгляд, можно было бы не допустить того, чтобы террористические группировки «Исламское государство» или «Джабхат ан-Нусра» (обе запрещены в России) набрали силу, воспользовавшись хаосом в Сирии.

