Военные показали работу авиации крейсера «Адмирал Кузнецов» у берегов Сирии

В Средиземном море находится российская корабельная авианосная ударная группа во главе с тяжелым атомным ракетным крейсером «Петр Великий». В составе группы тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов».

На видео показаны корабли ударной авианосной группы РФ в Средиземном море, вспомогательные суда и палубные вертолеты.

На официальном канале Минобороны РФ в YouTube продемонстрированы кадры взлета палубных истребителей с авианосца. На некоторых самолетах отчетливо виден боекомплект.

В составе авиакрыла «Адмирала Кузнецова» — палубные истребители МиГ-29 и Су-33, многоцелевые вертолеты Ка-27 и вертолеты радиолокационного дозора Ка-31. Кроме того, для «Адмирала Кузнецова» готовили разведывательно-ударные вертолеты нового поколения палубного базирования Ка-52К «Катран» (корабельная версия Ка-52 «Аллигатор»), сообщал ранее «Интерфакс». «Катрана» на «Адмирале Кузнецове» в декабре показало российское телевидение.

Корабельная ударная авианосная группа во главе с «Петром Великим» покинула Североморск 15 октября 2016 года.

15 ноября прошлого года российское военное руководство сообщило о первом в истории боевом применении авиакрыла «Адмирала Кузнецова» — палубные истребители задействованы в военной операции на территории Сирии.

«Адмирал Кузнецов» потерял в Средиземном море два истребителя (МиГ-29 и Су-33). Аварии произошли при заходе на посадку, летчики катапультировались.

«Адмирал Кузнецов» и «Петр Великий», как ожидается, в этом месяце могут завершить дальний поход в Средиземное море и взять курс на Североморск (главная база Северного флота РФ), сообщил «Интерфаксу» накануне информированный источник.

29 декабря 2016 года министр обороны России Сергей Шойгу сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что на фоне нового перемирия в Сирии созданы возможности для сокращения российской группировки войск в этой стране.