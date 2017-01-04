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13:30 (мск), источник: Интерфакс

Военные показали работу авиации крейсера «Адмирал Кузнецов» у берегов Сирии

Москва. 4 января. INTERFAX.RU — Министерство обороны России в среду показало кадры похода в Средиземное море тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» и работу его авиакрыла у берегов Сирии.

Источник: РИА "Новости"

На официальном канале Минобороны РФ в YouTube продемонстрированы кадры взлета палубных истребителей с авианосца. На некоторых самолетах отчетливо виден боекомплект.

На видео показаны корабли ударной авианосной группы РФ в Средиземном море, вспомогательные суда и палубные вертолеты.

В Средиземном море находится российская корабельная авианосная ударная группа во главе с тяжелым атомным ракетным крейсером «Петр Великий». В составе группы тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов».

В составе авиакрыла «Адмирала Кузнецова» — палубные истребители МиГ-29 и Су-33, многоцелевые вертолеты Ка-27 и вертолеты радиолокационного дозора Ка-31. Кроме того, для «Адмирала Кузнецова» готовили разведывательно-ударные вертолеты нового поколения палубного базирования Ка-52К «Катран» (корабельная версия Ка-52 «Аллигатор»), сообщал ранее «Интерфакс». «Катрана» на «Адмирале Кузнецове» в декабре показало российское телевидение.

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Корабельная ударная авианосная группа во главе с «Петром Великим» покинула Североморск 15 октября 2016 года.

15 ноября прошлого года российское военное руководство сообщило о первом в истории боевом применении авиакрыла «Адмирала Кузнецова» — палубные истребители задействованы в военной операции на территории Сирии.

«Адмирал Кузнецов» потерял в Средиземном море два истребителя (МиГ-29 и Су-33). Аварии произошли при заходе на посадку, летчики катапультировались.

«Адмирал Кузнецов» и «Петр Великий», как ожидается, в этом месяце могут завершить дальний поход в Средиземное море и взять курс на Североморск (главная база Северного флота РФ), сообщил «Интерфаксу» накануне информированный источник.

29 декабря 2016 года министр обороны России Сергей Шойгу сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что на фоне нового перемирия в Сирии созданы возможности для сокращения российской группировки войск в этой стране.

Комментарии
3
Миральда Блинова
⇖⇖ Все свободные женщины твоего города здесь!
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пророк
Результат славного похода - два собственных утопленных истребителя. Страшно подумать, что может быть, если боевая задача будет не бомбить города, а противодействовать равноценному противнику со своими авианосцами.
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А Б
Для чего был осуществлён показ работы авиации "Адмирала Кузнецова"? Для того, чтобы ещё раз, хотя бы виртуально, побряцать оружием?
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