В Хорватии вандалы повредили памятник Юрию Гагарину

«В отношении памятника Гагарину неизвестные совершили акт вандализма, опален мрамор постамента, повреждена надпись», — заявил Полянин. Заведующий консульским отделом добавил, что, судя по всему, это была хулиганская выходка, которая произошла в первые дни нового года.

Памятник Юрию Гагарину был открыт в центре Загреба в октябре 2016 года. Его открытие было приурочено к 55-й годовщине первого полета в космос, который советский космонавт совершил 12 апреля 1961 года. Ранее в 2016 году в Загребе был открыт бюст всемирно известному русскому поэту А. С. Пушкину, а в будущем планируется открытие памятника великому русскому поэту Сергею Есенину.

В торжественной церемонии открытия памятника Гагарину в парке «Стара Трешневка» приняли участие посол России в Хорватии Анвар Азимов и мэр Загреба Милан Бандич. Последний высоко оценил открытие памятников великим русских деятелям в хорватской столице.

«Для нас большая честь получить памятник известному русскому поэту, а теперь и космонавту. Несмотря на многочисленные различия в политических подходах, культурном развитии, наши народы объединяет общая теплая славянская душа», — подчеркнул Бандич.