Киртоакэ назначил своего «гаражного друга» главным по образованию

До этого момента обязанности главы управления исполняла Валентина Кужбэ.

Ранее в отставку с поста руководителя этого ведомства подала Татьяна Нагнибеда-Твердохлеб. Сделала она это в связи с раскрывшейся схемой госзакупок некачественных продуктов для детсадов и школ Кишинева.

Местные СМИ отмечают, что Александру Фляш вместе с претором сектора Центр Олегом Поятэ и бывшим мунсоветником Натальей Липка появился вместе с Киртоакэ на нашумевшем видео в гараже мэрии. Там, напомним, молодые люди в состоянии изрядного подпития кривлялись и подпевали песням группы «Любэ».