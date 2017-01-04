Киртоакэ назначил своего «гаражного друга» главным по образованию
КИШИНЕВ, 4 янв — Sputnik. Мэр Кишинева Дорин Киртоакэ подписал распоряжение о назначении исполняющим обязанности столичного Управления образования, молодежи и спорта Александру Фляша.
КИШИНЕВ, 4 янв — Sputnik. Мэр Кишинева Дорин Киртоакэ подписал распоряжение о назначении исполняющим обязанности столичного Управления образования, молодежи и спорта Александру Фляша.
До этого момента обязанности главы управления исполняла Валентина Кужбэ.
Ранее в отставку с поста руководителя этого ведомства подала Татьяна
Местные СМИ отмечают, что Александру Фляш вместе с претором сектора Центр Олегом Поятэ и бывшим мунсоветником Натальей Липка появился вместе с Киртоакэ на нашумевшем видео в гараже мэрии. Там, напомним, молодые люди в состоянии изрядного подпития кривлялись и подпевали песням группы «Любэ».