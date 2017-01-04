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15:11 (мск), источник: Kazinform

Правоохранители отрицают факт давления на главреда сайта «Radiotochka» Идрисова

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Правоохранительные органы РК отрицают факт давления на главного редактора сайта «Radiotochka» Бекжана Идрисова.

Источник: Kazinform

«Сообщаем, что информация, распространенная в социальных сетях касательно оказания давления со стороны органа следствия на главного редактора сайта “Radiotochka” Идрисова Б., не соответствует действительности», — отметили в прокуратуре города Астаны, отвечая на наш запрос.

В ведомстве отмечают, что органом следствия Идрисову Б. по уголовному делу в отношении Габдуллина Б. определен статус свидетеля, который был допрошен с соблюдением процессуальных норм, и в соответствии со ст. 420 и 421 УК РК последнему была разъяснена ответственность за дачу ложных показаний и отказ от дачи показаний. Вместе с тем, в отношении Идрисова Б. процессуальные ограничения органом уголовного преследования не применялись, в розыск последний не объявлялся.

Напомним, главный редактор Radiotochka.kz Бекжан Идрисов на своей страничке в Фейсбук написал, что покинул Казахстан в связи с давлением на него органов следствия по делу редактора изданий Central Asia Monitor и Radiotochka. kz Бигельды Габдуллина.

«Хочу объясниться перед своими коллегами с “Радиоточки”. Я знаю, что исчез внезапно для вас и в самый неподходящий момент. Но знаете, такие моменты не бывают подходящими. Следствие поставило передо мной выбор: либо я сажусь рядом с Габдуллиным, либо даю показания против него. К Габдуллину люди относятся по-разному. Но я ему благодарен за то, что он рискнул и позвал меня на Радиоточку», — написал он.

Как ранее сообщалось, 16 ноября с санкции районного суда № 2 Алматинского района Астаны в отношении Бигельды Габдуллина избрана мера пресечения «арест», он обвиняется в вымогательстве бюджетных денежных средств с должностных лиц в пользу подконтрольных СМИ «Central Asia Monitor» и «Radiotochka.kz».

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