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14:44 (мск), источник: УНИАН

Военный эксперт объяснил, что будет с Донбассом в 2017-м году

Возможности для улучшения ситуации на востоке Украины уже в этом году есть.

Источник: УНИАН

Об этом заявил бывший заместитель начальника Генштаба (2006−2010 годах — УНИАН) Игорь Романенко, передает «5 канал».

«Потенциально возможности (для того, чтобы Россия сдала Донбасс — УНИАН) действительно сформировались. Мы помним высказывания Путина в конце прошлого года на пресс-конференции. То, что он говорил и то, как он говорил, так или иначе было сказано, что будут позитивные изменения», — отметил Романенко.

«Я не разделяю такого оптимизма (об освобождении Донбасса уже в 2017 году — УНИАН), потому что это своего рода спектакль, но изменения накопились. Знаете, это философский подход, количество переходит в качество, и это накопление уже имеет место. Он (Путин — УНИАН) видит возможности давления на военных — это затратное дело, от этого страдает имидж России, и сейчас Путин ищет более выгодные для него как лидера и для России как страны пути, каким образом управлять этим государством», — рассказывает эксперт.

Ранее заместитель министра по делам оккупированных территорий Георгий Тука заявил, что оккупированные территории Донбасса Украина вернет под свой контроль в следующем году или максимум до июня 2018 года.

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