Этот день войдет в историю. Впервые за восемь лет встретились президенты Молдовы и Приднестровья

Подводя итоги встречи, Игорь Додон выразил мнение, что обязанность глав государств сделать все возможные, чтобы граждане почувствовали улучшение своего благосостояния, добиться разрешения конкретных проблем людей.

Мы сегодня обсуждали очень много вопросов по поводу перемещения граждан, по поводу дипломов, документации, номеров. Много вопросов накопилось, сказал Президент РМ.

Президент ПМР Вадим Красносельский со своей стороны, что в ходе общения собеседникам удалось наладить контакт и обозначить вопросы, которые требуют первоочередного решения.

Речь идет о свободе перемещения граждан, признании документов, о железной дороге, связи. Контакт состоялся, встреча была насыщенная, а дальнейшее это работа двух сторон, сказал Вадим Красносельский.

Мы договорились, что наши коллеги в ближайшее время обсудят все вопросы, которые есть как с одной, так и с другой стороны, отметил Игорь Додон. Он выразил надежду, что в ближайшем будущем собеседники смогут еще раз встретиться и обсудить конкретные сроки внедрения тех решений, договоренности о которых удастся достичь.

В данном контексте Президент ПМР Вадим Красносельский сообщил, что в ходе встречи были также затронуты вопросы экономического характера. Мы должны создать условия, чтобы люди не были заложниками политики, чтобы решения, принимаемые политиками, были во благо людей. Мы должны уважать приднестровский народ и молдавский народ и находить компромисс в любом случае, подчеркнул Вадим Красносельский.

По мнению Игоря Додона, важно, чтобы граждане увидели конкретный результат. Конечно, есть сложные вопросы, есть некоторые разные видения, но это не означает, что мы не должны садиться за стол переговоров, обсуждать и решать проблемы наших граждан. Что касается других, более сложных вопросов, пройдет время, и на основании результатов, которых добьемся сейчас, мы найдем и их решение, сказал он.