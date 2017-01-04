Минобороны заявило об отсутствии ударов коалиции по нефтяным объектам ИГ

Удивительным образом под бомбардировки США и коалиции не попадали только уже захваченные ИГИЛ объекты нефтедобычи, позволявшие боевикам зарабатывать на незаконной продаже нефти десятки миллионов долларов ежемесячно и вербовать с их помощью в свои ряды наемников со всего мира.

По словам Конашенкова, международная коалиция еще с 2012 года «методично и последовательно» разрушала экономическую инфраструктуру Сирии, чтобы ослабить правительство страны.

Он также прокомментировал заявление главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джона Бреннана о том, что Россия использовала в Сирии «тактику выжженной земли».

Бреннан в интервью телеканалу PBS заявил, что тактика «выжженной земли» привела к гибели мирных жителей в Сирии. Он также сказал, что Россия «приняла всю оппозицию за террористов», что позволило предпринять «смелые и, как мне кажется, безрассудные военные действия, которые привели к гибели столь большого числа сирийцев». ​

Издание Al-Masdar News со ссылкой на военный источник 31 декабря сообщило, что самолеты российских ВКС нанесли удары по маршруту поставок нефти «Исламского государства». По данным собеседника издания, «российские самолеты обстреляли позиции ИГИЛ в населенных пунктах Эс-Сухне и Арак, в результате чего было уничтожено несколько транспортных средств, которые должны были отправиться в Ракку».

С 30 декабря в Сирии действует режим прекращения огня. Соглашение, подготовленное при участии России и Турции, подписали правительство Сирии и вооруженная оппозиция.

23 января в Астане должны состояться мирные переговоры всех участников конфликта. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что они могут быть сорваны при несоблюдении режима прекращения огня.