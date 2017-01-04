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15:38 (мск), источник: РБК

Минобороны заявило об отсутствии ударов коалиции по нефтяным объектам ИГ

Международная коалиция, возглавляемая США, не подвергала авиаударам только объекты нефтедобычи «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена в России).

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Такое заявление сегодня сделал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Удивительным образом под бомбардировки США и коалиции не попадали только уже захваченные ИГИЛ объекты нефтедобычи, позволявшие боевикам зарабатывать на незаконной продаже нефти десятки миллионов долларов ежемесячно и вербовать с их помощью в свои ряды наемников со всего мира.
Игорь Конашенковофициальный представитель Минобороны РФ

Он также прокомментировал заявление главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джона Бреннана о том, что Россия использовала в Сирии «тактику выжженной земли».

По словам Конашенкова, международная коалиция еще с 2012 года «методично и последовательно» разрушала экономическую инфраструктуру Сирии, чтобы ослабить правительство страны.

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Бреннан в интервью телеканалу PBS заявил, что тактика «выжженной земли» привела к гибели мирных жителей в Сирии. Он также сказал, что Россия «приняла всю оппозицию за террористов», что позволило предпринять «смелые и, как мне кажется, безрассудные военные действия, которые привели к гибели столь большого числа сирийцев». ​

Издание Al-Masdar News со ссылкой на военный источник 31 декабря сообщило, что самолеты российских ВКС нанесли удары по маршруту поставок нефти «Исламского государства». По данным собеседника издания, «российские самолеты обстреляли позиции ИГИЛ в населенных пунктах Эс-Сухне и Арак, в результате чего было уничтожено несколько транспортных средств, которые должны были отправиться в Ракку».

С 30 декабря в Сирии действует режим прекращения огня. Соглашение, подготовленное при участии России и Турции, подписали правительство Сирии и вооруженная оппозиция.

23 января в Астане должны состояться мирные переговоры всех участников конфликта. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что они могут быть сорваны при несоблюдении режима прекращения огня.

Комментарии
4
Vladimir
Куда все либерастики запропастились? )) Неужели это тема им не интересна..)) Рассказали бы как янки борются с ИГ, поставляя им оружие..)
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А Б
Интересная логика, однако. МО РФ недовольно тем, что США не бомбили объекты экономической структуры ИГИЛ. А почему, собственно, они должны были это делать? Ведь там не было вооружённых боевиков, которые своими ударами могли нанести ущерб войскам коалиции. Там были обычные работяги, занимавшиеся, пусть и по указанию ИГИЛ, решением вопросов нефтедобычи. С другой стороны это заявление представителя МО РФ говорит о том, что ВС РФ осуществляли удары по позициям экономических структур ИГИЛ, где могли находиться мирные граждане Сирии, не имеющие отношения к боевикам. В свете этого не удивительны заявления США о том, что ВС РФ осуществляли в ходе ударов тактику выжженой земли и тем самым - мирных жителей Сирии.
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Игорь Афанасьев
Иностранная коалиция потому и называется иностранной, что странно себя ведёт: иногда наносит по террористам, когда её выгодно, а иногда может и не наносить удары, там, где ей невыгодно.
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