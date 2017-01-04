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15:51 (мск), источник: РБК - Украина

Порошенко подписал закон о праве бойцов АТО выходить на пенсию в возрасте 50−55 лет

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц из числа участников антитеррористической операции». Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Источник: Reuters

Согласно документу лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, которые принимали непосредственное участие в АТО в районах ее проведения, могут выходить на пенсию в возрасте 55 лет (мужчины) и 50−55 лет (женщины). Для этого необходимо наличие страхового стажа не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

Такое же право получают участники боевых действий, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в составе добровольческих формирований, которые были включены в состав ВСУ, Министерства внутренних дел, Национальной гвардии и других воинских формирований, образованных в соответствии с законами Украины.

«Женам (мужьям), если они не вступили в повторный брак, и родители вышеупомянутых категорий граждан, которые погибли или пропали без вести, умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных во время участия в АТО, обеспечение ее проведения также предоставляется право на назначение пенсии по возрасту», — говорится в законе.

Ранее сообщалось, что спикер Верховной Радой Андрей Парубий подписал закон о праве бойцов АТО выходить на пенсию в возрасте 50−55 лет.

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