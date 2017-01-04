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17:21 (мск), источник: РИА Новости

Россияне оказались среди подозреваемых в причастности к теракту в Стамбуле

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Выходцы из Средней Азии и Дагестана оказались среди 40 задержанных в турецкой провинции Измир по делу о теракте в Стамбуле, пишет газета Hurriyet.

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9
фотографий
9
фотографий

Ранее сообщалось, что в результате операции, проведенной в среду утром, были задержаны 27 человек.

Среди задержанных, в основном, выходцы из Дагестана, а также стран Средней Азии — девять мужчин с семьями.

Ранее сообщалось, что в Измире были задержаны члены трех семей, некоторые из которых жили в городе Конья в центральной части страны в одном доме с предполагаемым исполнителем теракта в Стамбуле.

СМИ сообщали, что исполнитель теракта может быть уйгуром. По данным газеты Haberturk, он въехал в Турцию со своей семьей по поддельным документам. Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что власти установили личность преступника.

Комментарии
2
Anatoliy Khodos
Преступность не имеет национальности, и делать рание заявления на принадлежность подозреваемых к какой либо стране.... рано.
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Владимир Пацак
Древне-китайские поговорки гласят " Долг платежом красен и, что посеешь то и пожнёшь" Сколько боевиков, во время чеченской, зализывали раны в Турции?
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