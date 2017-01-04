Акбулатов проверил работу рынка и библиотеки
4 января глава Красноярска Эдхам Акбулатов провел выездную проверку коммунальных служб города, сообщили в
4 января глава Красноярска Эдхам Акбулатов провел выездную проверку коммунальных служб города, сообщили в
О работе коммунальщиков и о жалобах, которые поступали в первые дни нового года рассказал мэру глава департамента горхозяйства Игорь Титенков. По его словам, в диспетчерскую службу «005» в период с 31 декабря по 3 января от горожан поступило почти 2,5 тысячи обращений по различным вопросам. В целом, старт нового года прошёл в рабочем режиме.
«Статистика показывает, что наибольшее количество обращений было связано с электроснабжением города. В связи с этим мною дано поручение департаменту городского хозяйства усилить работу с собственниками сетей. Рассчитываю, что те средства, которые сейчас выделяет компания “Россети”, позволят модернизировать систему электроснабжения Красноярска, чтобы в дальнейшем минимизировать количество отключений и неудобств для горожан», — подчеркнул Эдхам Акбулатов.
Далее глава города проверил работу котельной Красноярского ЭВРЗ. Начальник цеха котельной Вячеслав Семыкин доложил: «На сегодняшний день наша котельная обеспечивает теплом порядка 70 городских объектов, в их числе 44 многоквартирных жилых дома. Начало нового года у нас прошло в штатном режиме. Температурный режим позволил избежать повышенной нагрузки на сети, не возросло также водопотребление. Тем не менее, у нас сформирован график и в случае наступления отрицательных температур мы готовы будем увеличить параметры».
Проверил в ходе инспекции мэр и недавно открывшийся
Однако, отмечают в
«То, что местные производители должны поставлять на стол красноярцев свежую, качественную продукцию и тем самым зарабатывать и развивать свои хозяйства — ни у кого вопросов не вызывает. Вызывает вопросы реализация проекта. На сегодняшний день на рынке недостаточно фермерской продукции, не до конца решен вопрос с уборкой и незаконной торговлей. Поэтому руководителям администрации Советского района, департамента
Далее инспекция продолжилась на острове Татышев, где в эти дни проходит пятый международный
«Мы впервые в Сибири, в Красноярске, но нам всё очень нравится: и погода, и качество подготовки, и место, где проходит фестиваль, и, конечно же, люди, которые нас поддерживают. Надеемся, что и наша работа — “Из Квебека на заколдованном каноэ” понравится красноярцам и жюри», — поделился с главой города капитан команды Патрик Левейль (Канада).
В рамках инспекции Эдхам Акбулатов осмотрел ледовый городок, каток и пообщался с работниками, обеспечивающими порядок на острове.
«Только в новогоднюю ночь здесь в
В завершение инспекции мэр побывал в городской модернизированной библиотеке имени Николая Добролюбова на Красрабе. В эти новогодние дни количество её посетителей возросло. В читальные залы приходят не только за книгами, но и на различные новогодние праздники и