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18:22 (мск), источник: Newslab.ru

Акбулатов проверил работу рынка и библиотеки

4 января глава Красноярска Эдхам Акбулатов провел выездную проверку коммунальных служб города, сообщили в пресс-службе городской администрации.

О работе коммунальщиков и о жалобах, которые поступали в первые дни нового года рассказал мэру глава департамента горхозяйства Игорь Титенков. По его словам, в диспетчерскую службу «005» в период с 31 декабря по 3 января от горожан поступило почти 2,5 тысячи обращений по различным вопросам. В целом, старт нового года прошёл в рабочем режиме.

«Статистика показывает, что наибольшее количество обращений было связано с электроснабжением города. В связи с этим мною дано поручение департаменту городского хозяйства усилить работу с собственниками сетей. Рассчитываю, что те средства, которые сейчас выделяет компания “Россети”, позволят модернизировать систему электроснабжения Красноярска, чтобы в дальнейшем минимизировать количество отключений и неудобств для горожан», — подчеркнул Эдхам Акбулатов.

Далее глава города проверил работу котельной Красноярского ЭВРЗ. Начальник цеха котельной Вячеслав Семыкин доложил: «На сегодняшний день наша котельная обеспечивает теплом порядка 70 городских объектов, в их числе 44 многоквартирных жилых дома. Начало нового года у нас прошло в штатном режиме. Температурный режим позволил избежать повышенной нагрузки на сети, не возросло также водопотребление. Тем не менее, у нас сформирован график и в случае наступления отрицательных температур мы готовы будем увеличить параметры».

Проверил в ходе инспекции мэр и недавно открывшийся мини-рынок «Шарыповский» на улице 9 Мая. Сейчас там установлены торговые павильоны и ряды с продукцией Красноярского края. «Наш мини-рынок — это проект муниципально-частного партнёрства. На сегодняшний день свою продукцию красноярцам поставляют 12 хозяйств нашего района. Это мясо, молоко и молочные продукты, рыба», — рассказал заместитель главы администрации Шарыповского района Юрий Деменев.

Однако, отмечают в пресс-службе, по соседству с рынком продолжают работать незаконные павильоны, часть предпринимателей торгует буквально «с колёс», используя в качестве прилавка заброшенные машины. Такая ситуация главу города не устроила.

«То, что местные производители должны поставлять на стол красноярцев свежую, качественную продукцию и тем самым зарабатывать и развивать свои хозяйства — ни у кого вопросов не вызывает. Вызывает вопросы реализация проекта. На сегодняшний день на рынке недостаточно фермерской продукции, не до конца решен вопрос с уборкой и незаконной торговлей. Поэтому руководителям администрации Советского района, департамента социально-экономического развития необходимо в кратчайшие сроки навести порядок на территории мини-рынка “Шарыповский”», — отметил мэр.

Далее инспекция продолжилась на острове Татышев, где в эти дни проходит пятый международный фестиваль-конкурс «Волшебный лёд Сибири». Напомним, что по доброй традиции помощь в проведении фестиваля городу оказал почетный гражданин Красноярска Хазрет Совмен.

«Мы впервые в Сибири, в Красноярске, но нам всё очень нравится: и погода, и качество подготовки, и место, где проходит фестиваль, и, конечно же, люди, которые нас поддерживают. Надеемся, что и наша работа — “Из Квебека на заколдованном каноэ” понравится красноярцам и жюри», — поделился с главой города капитан команды Патрик Левейль (Канада).

В рамках инспекции Эдхам Акбулатов осмотрел ледовый городок, каток и пообщался с работниками, обеспечивающими порядок на острове.

«Только в новогоднюю ночь здесь в Татышев-парке побывало более тридцати тысяч человек. С одной стороны, это очень хорошо, с другой — накладывает особую ответственность на организаторов. Знаю, что у горожан возникли справедливые нарекания по вопросу заливки горок. К сожалению, метеоусловия не позволят организаторам более качественно производить подливку горок. Тем не менее, дирекции спортивных мероприятий мною поставлена задача, как только позволит погода, оперативно устранить замечания красноярцев», — сказал глава города Эдхам Акбулатов.

В завершение инспекции мэр побывал в городской модернизированной библиотеке имени Николая Добролюбова на Красрабе. В эти новогодние дни количество её посетителей возросло. В читальные залы приходят не только за книгами, но и на различные новогодние праздники и мастер-классы. Пообщавшись с посетителями, глава города ещё раз отметил: «Новый год — один из самых долгожданных праздников и все городские ДК, библиотеки должны быть готовы создать новогоднее настроение, помочь красноярцам провести каникулы ярко и творчески».

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