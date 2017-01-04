В Турции за связи с ИГ задержаны 20 человек

АНКАРА, 4 января. /ТАСС/. Полиция турецкой провинции Измир задержала 20 выходцев из Средней Азии и Северной Африки, предположительно, связанных с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Об этом говорится в заявлении правоохранительных органов, как сообщило агентство Reuters.

В тексте отмечается, что все заключенные под стражу прибыли в Измир из провинции Конья, где некоторое время находился подозреваемый в совершении теракта в Стамбуле.

При вооруженном нападении на ночной клуб в Стамбуле, где около 800 человек встречали новый год, погибли по меньшей мере 35 человек.

О том, связаны ли массовые задержания с трагедией, произошедшей в новогоднюю ночь, в полиции не уточнили. Ранее газета Hurriyet сообщила, что по подозрению в причастности к теракту силовики взяли под стражу 40 человек, большинство — выходцы из Средней Азии.

Как заявил в среду глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в интервью агентству Anadoly, «личность человека, совершившего террористический акт в Стамбуле, установлена». Однако каких-либо подробностей дипломат не привел.

В ночь на 1 января неизвестный устроил стрельбу в ночном клубе Reina в Стамбуле, в результате чего погибли 39 человек, в том числе 16 иностранцев. Среди жертв нападения — подданные Саудовской Аравии, Марокко и Иордании, а также граждане Ливана, Ливии, Израиля и России. Ответственность за теракт взяли на себя экстремисты ИГ.