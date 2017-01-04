Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Рынок недвижимости РФ ждут законодательные изменения
10 обидных заблуждений о психологах
«Обама поставил Трампа на место»: реакция СМИ на новые санкции
Как королевские семьи Европы встречали Рождество
Как выглядит новогодняя елка дома у Ксении Собчак (фото)
Опасная неприкосновенность История нападений на российских дипломатов
Как развлечь детскую компанию в новогодние каникулы
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком
В Москве заработал самый длинный в мире эскалатор
Как цвет влияет на атмосферу в доме
"Полюбился сирийским военным": СМИ узнали о превращениях "Садко"
«ДНР и ЛНР остался месяц»: Рада о взятие Донбаса
Как сейчас живут дети Сергея Бодрова
Как выглядит новогодняя елка дома у Ксении Собчак (фото)
Как построить доверительные отношения с врачом
5 поводов не начинать новую жизнь «с понедельника»
Как дальнобойщики научились обманывать «Платон»
Новый Suzuki Swift: официальные фото
Фоторепортажи
9Стрельба в стамбульском клубе
14Самые разрушительные стихийные бедствия 2016 года
14События недели в фотографиях
13События недели в фотографиях
19:00 (мск), источник: ТАСС

В Турции за связи с ИГ задержаны 20 человек

Все задержанные прибыли в Измир из провинции Конья, где ранее находился подозреваемый в совершении теракта в Стамбуле.

Источник: AP 2016

АНКАРА, 4 января. /ТАСС/. Полиция турецкой провинции Измир задержала 20 выходцев из Средней Азии и Северной Африки, предположительно, связанных с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Об этом говорится в заявлении правоохранительных органов, как сообщило агентство Reuters.

В тексте отмечается, что все заключенные под стражу прибыли в Измир из провинции Конья, где некоторое время находился подозреваемый в совершении теракта в Стамбуле.
Фоторепортаж
Стрельба в стамбульском клубеПри вооруженном нападении на ночной клуб в Стамбуле, где около 800 человек встречали новый год, погибли по меньшей мере 35 человек.

О том, связаны ли массовые задержания с трагедией, произошедшей в новогоднюю ночь, в полиции не уточнили. Ранее газета Hurriyet сообщила, что по подозрению в причастности к теракту силовики взяли под стражу 40 человек, большинство — выходцы из Средней Азии.

Как заявил в среду глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в интервью агентству Anadoly, «личность человека, совершившего террористический акт в Стамбуле, установлена». Однако каких-либо подробностей дипломат не привел.

В ночь на 1 января неизвестный устроил стрельбу в ночном клубе Reina в Стамбуле, в результате чего погибли 39 человек, в том числе 16 иностранцев. Среди жертв нападения — подданные Саудовской Аравии, Марокко и Иордании, а также граждане Ливана, Ливии, Израиля и России. Ответственность за теракт взяли на себя экстремисты ИГ.

Комментарии
1
Данелия Молчанова
⇧⇧ Никаких цветов и ухаживаний! Только свободные знакомства...
На аватарке - Адрес сайта )
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Эрдоган: расстрел в ночном клубе — попытка посеять раздор в Турции
© Ньюстюб
Минобороны РФ: коалиция во главе с США не бомбила в Сирии лишь объекты нефтедобычи ИГ
Минобороны РФ ответило главе ЦРУ на слова о выжженной земле
Источник: в Храброво нет техники для эвакуации самолета
Военные показали работу авиации «Адмирала Кузнецова»
The Banker признал Набиуллину лучшим руководителем ЦБ в Европе
Боец Чеченов рассказал о состоянии Мирзаева после нападения
Авария с поездом в Нью-Йорке: число пострадавших возросло
Спорт
Сборная России проведет полуфинальный матч МЧМ против США Объясняем, почему шансы команды Валерия Брагина на победу ничуть не хуже, чем у соперника
Авто
Лучшее за 2016: какими могли быть «Жигули» 2 апреля 1966 года широкой публике впервые представили новый Fiat 124
Hi-Tech
Названы самые популярные приложения года Аналитическая компания Nielsen опубликовала ТОП10 самых популярных приложений для смартфонов 2016 года. Рейтинг составлялся на основании числа уникальных пользователей программ в месяц
Кино
Диана Пожарская: «Каждый раз краснею, когда меня узнают» Звезда спин-оффа «Кухни» рассказала о съемках с Милошем Биковичем, пробах у Дэнни Бойла и наблюдении за горничными
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
Долги по ЖКХ принудительно спишут с зарплатных карт
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Рынок недвижимости РФ ждут законодательные изменения
Леди
Творожная выпечка: 10 лучших рецептов Творожная выпечка — самая аппетитная и уютная. Must cook в морозные зимние дни.
Дети
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком Детям нравится помогать взрослым, особенно – на кухне.  Не лишайте их этого удовольствия и в новогодние каникулы. Мы выбрали несколько рецептов, в которых лишние руки (читайте – детские) не помешают.
Все о ремонте
Как сделать альтернативную новогоднюю ёлку: 20 сказочных примеров
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Новогодний декор дома и участка
Идеи праздничного декора из любимых кинофильмов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь