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22:32 (мск), источник: Крым Press

Владимир Путин назначил новых судей в Крым и Севастополь

4 января Президент России Владимир Путин подписал Указ о назначении судей. Так, судьей Севастопольского городского суда назначен Евгений Балацкий из Красноярского края.

Судьей Верховного суда Крыма стала Елена Аверина из Астраханской области.

Назначенный в Севастополь Евгений Балацкий, 21 августа 1980 года рождения, уроженец города Минска (Республика Беларусь), руководил Большемуртинским районным судом с 2012 года. Новая судья Крыма Елена Аверина входила в коллегию Астраханского областного суда по уголовным делам.

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