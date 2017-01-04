Владимир Путин назначил новых судей в Крым и Севастополь
4 января Президент России Владимир Путин подписал Указ о назначении судей. Так, судьей Севастопольского городского суда назначен Евгений Балацкий из Красноярского края.
4 января Президент России Владимир Путин подписал Указ о назначении судей. Так, судьей Севастопольского городского суда назначен Евгений Балацкий из Красноярского края.
Судьей Верховного суда Крыма стала Елена Аверина из Астраханской области.
Назначенный в Севастополь Евгений Балацкий, 21 августа 1980 года рождения, уроженец города Минска (Республика Беларусь), руководил Большемуртинским районным судом с 2012 года. Новая судья Крыма Елена Аверина входила в коллегию Астраханского областного суда по уголовным делам.