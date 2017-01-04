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23:22 (мск), источник: Lenta.Ru

Украина анонсировала новые ракетные стрельбы вблизи Крыма

Украина будет проводить ракетные стрельбы вблизи Крыма тогда, когда сочтет это нужным. Такое заявление сделал в эфире украинского «Пятого канала» министр обороны страны Степан Полторак.

Источник: РИА "Новости"

«Они [ракетные стрельбы] будут регулярными настолько, насколько нужно их проводить, и мы их будем проводить, и не только такие, но и другие учения», — приводит слова министра УНИАН. При этом он отметил, что Киев не намерен спрашивать у кого-либо разрешение на проведение учений на украинской территории.

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Стрельбы, проведенные в начале декабря, Полторак оценил как «очень удачные». «Мы проверили готовность нашей системы ПВО. Мы проверили способность наших ракет поражать цель. Мы достигли своей цели, практически не было ни одной нештатной ситуации», — заявил он, выразив уверенность, что в результате потенциал Вооруженных сил Украины «значительно повысился».

1 декабря украинский президент Петр Порошенко объявил об успешных испытаниях зенитных ракет в рамках учений, проводимых вблизи Крыма. «Воздушные стрельбы происходят независимо от каких-либо заявлений, которые делает Москва», — подчеркнул глава государства. В тот же день состоялось 16 пусков украинских зенитных ракет, все они, по утверждению Киева, достигли целей.

В конце ноября Украина объявила некоторые участки пространства над Черным морем к западу от Крыма зоной ракетных стрельб. Россия выразила протест, а в Киеве заявили, что стрельбы будут проведены «исключительно в воздушном пространстве Украины» и осуществляться строго в соответствии с нормами международного права.

Комментарии
3
Новый день
Ну-ну, уходящий копченый напоследок указания раздает? Не получилось Россию втянуть в горячий конфликт, последние попытки, а что - а вдруг?......
А кастрюлеголовые рады стараться.
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Владимир Пацак
Вообще, в послевоенной концепции построения оборонных предприятий СССР, южмаш никак не мог быть крупнейшим в мире, так как горький опыт эвакуации предприятий в ВОВ научил, крупные и важно-стратегические заводы уже строили в Поволжье и за Уралом. Так-что вы не правы с южмашем.
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Сергей Саморуков
Имея такой промышленный комплекс , как Южмаш ( крупнейший в Мире ) им просто стыдно не иметь своего ядерно-ракетного оружия . Они неизбежно к этому придут , как бы мы и Европа им не мешали . Не весело это .
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