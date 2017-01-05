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00:36 (мск), источник: РИА Новости

СМИ: экс-премьер Косово арестован по обвинению в военных преступлениях

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Бывший премьер-министр Косово Рамуш Харадинай, арестован во Франции по выданному властями Сербии ордеру, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник в полиции.

Источник: AP 2016

Как отмечает агентство, в Сербии Харадинай, являвшийся полевым командиром косовских албанцев во время войны 1998−99 годов, считается военным преступником.

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Харадинай занимал должность премьера Косово в 2004—2005 годах. Также отмечается, что Харадинай дважды проходил по делам о военных преступлениях в Международном суде ООН в Гааге и был оправдан.

Подробности ареста не уточняются.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.

Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Сирия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания и ряд других государств.

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