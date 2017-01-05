Президентом РФ назначен заместитель председателя Первомайского районного суда Владивостока
Подписан Указ о назначении судей федеральных судов и о представителях президента в квалификационных коллегиях судей.
Подписан Указ о назначении судей федеральных судов и о представителях президента в квалификационных коллегиях судей.
Владивосток, 5 января, PrimaMedia.
Владимир Путин подписал Указ «О назначении судей федеральных судов и о представителях президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации». В частности, в Приморском крае назначен заместитель председателя Первомайского районного суда города Владивостока, сообщает РИА PrimaMedia со ссылкой на официальный
Заместителем председателя Первомайского районного суда города Владивостока указом президента России назначен Гавриков Владимир Анатольевич, председателем Шкотовского районного суда назначен Клюкин Андрей Геннадьевич.
Согласно Указу президента, председателем верховного суда Ингушетии стал Ибрагим Фаргиев, должность заместителя председателя верховного суда Чечни занял Тимур Ламердонов, заместителем председателя Забайкальского краевого суда назначена Ирина Ходусова, должность заместителя председателя Алтайского краевого суда заняла Ольга Лобова.
Текст указа с полным списком назначенных судей опубликован на официальном портале правовой информации.
Всем указанным лицам установлен шестилетний срок полномочий.