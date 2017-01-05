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07:22 (мск), источник: Telegraf.com.ua

В споре о кибератаках РФ Трамп выбрал сторону WikiLeaks

Отказываясь принять выводы американской разведки, избранный президент США Дональд Трамп в среду поддержал заявление Джулиана Ассанжа о том, что Россия не была источником похищенных документов, опубликованных WikiLeaks в период президентских выборов в США.

Источник: Telegraf.com.ua

На это обращает внимание американское авторитетное издание The Hill.

«Джулиан Ассанж сказал: “14-летний подросток мог бы сломать (почту — ред.) Подесты”. Почему Национальный комитет Демократической партий такой неосторожный? Он (Ассанж — ред.) также сказал, что россияне не давали ему информации», — цитирует издание один из последних твиттер-сообщений Трампа.

Накануне вечером Джулиан Ассанж рассказал в интервью Fox News о том, что документы, которые были выложены на сайте WikiLeaks, имели происхождение не из России. Однако администрация Обамы, основываясь на данных разведки, еще в октябре официально обвинила Россию во вмешательстве в президентские выборы в Соединенных Штатах. Более того, правительство США объявило новые санкции против России на прошлой неделе, выслав также 35 дипломатов и закрыв две российские дипломатические учреждения, мотивируя это, в частности, ответом на кибер-атаки со стороны РФ.

Как сообщалось ранее, руководители американских разведывательных служб соберутся в пятницу на встречу с избранным президентом Дональдом Трампом, чтобы подробно проинформировать его, прежде всего, об участии России в хакерских атаках на политические учреждения США.

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