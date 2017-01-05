В споре о кибератаках РФ Трамп выбрал сторону WikiLeaks

На это обращает внимание американское авторитетное издание The Hill.

«Джулиан Ассанж сказал: “14-летний подросток мог бы сломать (почту — ред.) Подесты”. Почему Национальный комитет Демократической партий такой неосторожный? Он (Ассанж — ред.) также сказал, что россияне не давали ему информации», — цитирует издание один из последних твиттер-сообщений Трампа.

Накануне вечером Джулиан Ассанж рассказал в интервью Fox News о том, что документы, которые были выложены на сайте WikiLeaks, имели происхождение не из России. Однако администрация Обамы, основываясь на данных разведки, еще в октябре официально обвинила Россию во вмешательстве в президентские выборы в Соединенных Штатах. Более того, правительство США объявило новые санкции против России на прошлой неделе, выслав также 35 дипломатов и закрыв две российские дипломатические учреждения, мотивируя это, в частности, ответом на кибер-атаки со стороны РФ.

Как сообщалось ранее, руководители американских разведывательных служб соберутся в пятницу на встречу с избранным президентом Дональдом Трампом, чтобы подробно проинформировать его, прежде всего, об участии России в хакерских атаках на политические учреждения США.