Госсекретарь Кабмина рассказал о зарплатах министров
В правительстве Украины министры получают примерно одинаковую заработную плату с главой Кабмина Владимиром Гройсманом, их ставка составляет 35 тысяч гривен в месяц.
В правительстве Украины министры получают примерно одинаковую заработную плату с главой Кабмина Владимиром Гройсманом, их ставка составляет 35 тысяч гривен в месяц.
Об этом сообщил госсекретарь Кабинета министров Украины Владимир Бондаренко, передает «Громадське радіо».
По его словам, работники секретариата Кабмина получают от 9 до 12 тысяч гривен в месяц, руководители департаментов — от 12 до 15 тысяч гривен.
«У меня оклад — 13 тысяч гривен. Плюс у меня есть надбавка за выслугу лет — это 34% от оклада, еще может быть надбавка за интенсивность труда, если ее установит субъект назначения — правительство», — сказал госсекретарь.
Как отмечает Бондаренко, добавив все надбавки, его заработная плата составит около 20 тысяч гривен.
Напомним, что в соответствии с решением Верховной Рады, новый минимум заработной платы с 1 января 2017 составит 3200 грн.