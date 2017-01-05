Госсекретарь Кабмина рассказал о зарплатах министров

Об этом сообщил госсекретарь Кабинета министров Украины Владимир Бондаренко, передает «Громадське радіо».

По его словам, работники секретариата Кабмина получают от 9 до 12 тысяч гривен в месяц, руководители департаментов — от 12 до 15 тысяч гривен.

«У меня оклад — 13 тысяч гривен. Плюс у меня есть надбавка за выслугу лет — это 34% от оклада, еще может быть надбавка за интенсивность труда, если ее установит субъект назначения — правительство», — сказал госсекретарь.

Как отмечает Бондаренко, добавив все надбавки, его заработная плата составит около 20 тысяч гривен.

Напомним, что в соответствии с решением Верховной Рады, новый минимум заработной платы с 1 января 2017 составит 3200 грн.