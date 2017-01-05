Глава ЦРУ обвинил Россию в попытках влиять на выборы в странах Европы

Он убежден, что «Россия предпринимала усилия по манипуляции выборами в странах Европы».

«Мы наблюдаем, что Россия предпринимает много шагов, которые подрывают принципы демократии во многих странах. То, что случилось в ходе недавних выборов (приписываемые России кибератаки во время избирательной кампании в США — ИФ), не новость», — сказал Бреннан в интервью телеканалу Пи-би-эс.

Мы видим, что они используют коррумпированных политиков, собираются финансировать партии и группы, которые отвечают их интересам. Это активное использование и манипуляция политическим процессом

Бреннан подчеркнул, что США не могут не придавать этому значения, так как во многих европейских странах, в частности, в Германии и Франции, в этом году пройдут выборы.

«Должен вам сказать, что имеет место высокий уровень тревоги среди наших европейских партнеров по поводу того, какие тузы Россия прячет под рукавом с целью продвижения своих интересов в рамках избирательного процесса», — сказал директор ЦРУ.

В то же время он выразил надежду, что с приходом новой администрации Трампа российско-американские отношения могут улучшиться.

«Это не означает, что мы не можем найти способа работать вместе. И может быть теперь, с приходом новой администрации, появится возможность это сделать. Надеюсь на это. Но факты говорят о том, что Россия недавно пыталась вмешаться в наш избирательный процесс», — сказал Бреннан.