Президент РФ назначил судью Железнодорожного районного суда Хабаровска

Хабаровск, 5 января, AmurMedia.

Указом президента РФ судьей Железнодорожного районного суда назначена Светлана Карпачева. Документ подписан 4 января, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт kremlin.ru.

Владимир Путин подписал Указ «О назначении судей федеральных судов и о представителях Президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации».

«Руководствуясь статьями 83 и 128 Конституции Российской Федерации, а также в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 14 марта 2002 г. № ЗО-ФЗ «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации», постановляю:

2. Назначить:

б) в районных судах.

— в Хабаровском крае судьей Железнодорожного районного суда г. Хабаровска Карпачеву Светлану Александровну, — говорится на сайте.

Указ подписан 4 января сего года.