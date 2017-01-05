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09:49 (мск), источник: AmurMedia.ru

Президент РФ назначил судью Железнодорожного районного суда Хабаровска

Соответствующий Указ Владимир Путин подписал вчера, 4 января.

Источник: AP 2016

Хабаровск, 5 января, AmurMedia.

Указом президента РФ судьей Железнодорожного районного суда назначена Светлана Карпачева. Документ подписан 4 января, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт kremlin.ru.

Владимир Путин подписал Указ «О назначении судей федеральных судов и о представителях Президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации».

«Руководствуясь статьями 83 и 128 Конституции Российской Федерации, а также в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 14 марта 2002 г. № ЗО-ФЗ «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации», постановляю:

2. Назначить:

б) в районных судах.

— в Хабаровском крае судьей Железнодорожного районного суда г. Хабаровска Карпачеву Светлану Александровну, — говорится на сайте.

Указ подписан 4 января сего года.

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