Президент РФ назначил судью Железнодорожного районного суда Хабаровска
Соответствующий Указ Владимир Путин подписал вчера, 4 января.
Соответствующий Указ Владимир Путин подписал вчера, 4 января.
Хабаровск, 5 января, AmurMedia.
Указом президента РФ судьей Железнодорожного районного суда назначена Светлана Карпачева. Документ подписан 4 января, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт kremlin.ru.
Владимир Путин подписал Указ «О назначении судей федеральных судов и о представителях Президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации».
«Руководствуясь статьями 83 и 128 Конституции Российской Федерации, а также в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 14 марта 2002 г. №
2. Назначить:
б) в районных судах.
— в Хабаровском крае судьей Железнодорожного районного суда г. Хабаровска Карпачеву Светлану Александровну, — говорится на сайте.
Указ подписан 4 января сего года.