У Ле Пен отреагировали на угрозы запрета въезда в Украину

Об этом заявили в пресс-службе Ле Пен, комментируя возможный запрет ее въезда в Украину, пишет Reuters.

«Марин Ле Пен не собиралась туда. Этот вопрос будет решаться через дипломатические каналы, когда она станет президентом Французской Республики, — сказано в комментарии.

Как сообщал «Обозреватель», Ле Пен грозит запрет на въезд в Украину сроком на пять лет в связи с ее заявлением о российском Крыме.

Президентские выборы во Франции 2017 года будут проводиться в два тура: первый назначен на 23 апреля, второй — на 7 мая.