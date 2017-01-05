У Ле Пен отреагировали на угрозы запрета въезда в Украину
Кандидат в президенты Франции, лидер ультраправой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен «не собиралась посещать Украину».
Кандидат в президенты Франции, лидер ультраправой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен «не собиралась посещать Украину».
Об этом заявили в
«Марин Ле Пен не собиралась туда. Этот вопрос будет решаться через дипломатические каналы, когда она станет президентом Французской Республики, — сказано в комментарии.
Как сообщал «Обозреватель», Ле Пен грозит запрет на въезд в Украину сроком на пять лет в связи с ее заявлением о российском Крыме.
Президентские выборы во Франции 2017 года будут проводиться в два тура: первый назначен на 23 апреля, второй — на 7 мая.