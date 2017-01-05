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07:15 (мск), источник: Обозреватель

У Ле Пен отреагировали на угрозы запрета въезда в Украину

Кандидат в президенты Франции, лидер ультраправой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен «не собиралась посещать Украину».

Об этом заявили в пресс-службе Ле Пен, комментируя возможный запрет ее въезда в Украину, пишет Reuters.

«Марин Ле Пен не собиралась туда. Этот вопрос будет решаться через дипломатические каналы, когда она станет президентом Французской Республики, — сказано в комментарии.

Как сообщал «Обозреватель», Ле Пен грозит запрет на въезд в Украину сроком на пять лет в связи с ее заявлением о российском Крыме.

Президентские выборы во Франции 2017 года будут проводиться в два тура: первый назначен на 23 апреля, второй — на 7 мая.

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