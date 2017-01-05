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07:27 (мск), источник: Kazinform

МИД проверяет информацию о задержании казахстанцев в связи с терактом в Стамбуле

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Министерство иностранных дел Казахстана проверяет информацию, опубликованную в турецких СМИ, о задержании казахстанцев в связи с терактом в ночном клубе в Стамбуле, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

«Мы сейчас проверяем эту информацию. Дополнительно сообщим позднее», — сообщили в МИД РК.

По данным турецкого агентства Dogan, сотрудники правоохранительных органов Турции задержали 40 человек, подозреваемых в причастности к теракту в ночном клубе в Стамбуле. Среди задержанных, по данным агентства Dogan, также числятся 20 детей: 9 мальчиков и 11 девочек.

Как сообщается, основная часть задержанных являются гражданами Дагестана, также среди задержанных есть кыргызы и казахстанцы, предположительно из Туркестана. Задержания, в основном, проводились в стамбульском районе Зейтинбурну, где полиция нагрянула на восемь адресов. Ранее сообщалось о задержании 27 человек в Измире. В их числе были и члены трехсемей, которые, по данным правоохранительных органов, проживали в одном доме в Конье с подозреваемым в совершении теракта.

Напомним, нападение на ночной клуб Reina в турецком мегаполисе произошло в новогоднюю ночь. Вооруженный автоматом террорист застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним огонь.

По данным МВД Турции, погибли 39 человек, 69 ранены, поиски нападавшего продолжаются. Как сообщало ранее агентство Рейтер, ответственность за теракт взяло на себя ИГ (запрещена в Казахстане).

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