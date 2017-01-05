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09:25 (мск), источник: УНИАН

«Гроб полностью прогнил»: дипломат объяснил, почему эксгумация останков Олеся была вынужденной

Эксгумация останков украинского писателя Александра Олеся, который был похоронен в Чехии, была вынужденной.

Источник: УНИАН

Об этом сообщил временно поверенный в делах Украины в Чехии Зиновий Гошовский в эфире Еспресо.TV.

По его словам, украинские дипломаты в Чехии узнали об эксгумации 2 января.

«Эксгумация была вынужденной. И это объяснял гендиректор управления пражских кладбищ. Александр Олесь был похоронен в 1944 году, его жена в 1948, гробы полностью прогнили, поэтому останки провалились, когда открыли гроб — это выяснилось. Поэтому останки должны были поднять наверх и их переместили», — отметил Гошовский.

Он утверждает, что эти останки удалось увидеть и даже сфотографировать украинской стороне. Далее, по его словам, было договорено, чтобы не дать похоронить в этой могиле Владимира Михайлишина (который занимался могилой Александра Олеся и имел право на ее место) над останками, договорились с директором кладбища, что останки писателя будут сохранены в специальном месте — депозитарии.

Как сообщал УНИАН, останки Олеся, похороненного в Чехии, принудительно эксгумировали, а в его могиле на Ольшанском кладбище в Праге собираются похоронить другого человека.

Олесь умер в 1944 году. По чешским законам, после погребения родственники или друзья умерших должны платить ренту за место на кладбище в размере 20 тыс. чешских крон на 10 лет (примерно 20 тыс. грн).

По словам представителей украинской общины, до недавнего времени ренту за могилу Олеся платил по собственной инициативе гражданин Чехии и выходец из Украины Владимир Михайлишин. Однако недавно Михайлишин умер, и теперь его сын хочет похоронить отца в могиле Олеся. По словам украинских диаспорян, перезахоронение было запланировано на 12.00 3 января.

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